E’ quasi pronta, come ribadito dal Coordinatore Provinciale della Lega di Salerno Attilio Pierro, la lista del partito di Matteo Salvini in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. Come annunciato nel corso dell’Assemblea Provinciale del partito, sono stati fissati i criteri che guardano, soprattutto, alla copertura di ogni macro zona della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp