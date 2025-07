REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA TORNA A PARLARE DI RINVIO: “DECIDE IL GOVERNO”

“Nell’ultima riunione della Conferenza delle Regioni, il presidente Fedriga ha spiegato in termini elementari che non c’e’ il tempo materiale per approvare i bilanci nelle Regioni che vanno al voto. Decide il governo .Se dobbiamo andare a votare in questi termini per me non c’e’ nessun problema, basta che si sappia che non si approveranno i bilanci di previsione e dunque si paralizzera’ l’attivita’ normale di programmazione”. A margine di un’iniziativa sulle misure messe in campo dalla Regione Campania per l’alta formazione, Vincenzo De Luca torna cosi’ sulla sollecitazione rivolta alla Conferenza Stato-Regioni per un rinvio delle Regionali, previste in autunno. “Piu’ che segnalare i problemi, noi non possiamo fare – aggiunge il presidente della Regione Campania – anche per evitare poi commenti idioti da parte di qualcuno che pensa che noi stiamo tirando i tempi. No, abbiamo segnalato un problema oggettivo, perche’ e’ un problema dell’Italia se cinque Regioni non approvano i bilanci di previsione. Pero’ possiamo vivere tranquilli lo stesso, io almeno dormo sereno”.

Share on: WhatsApp