MERCATO SAN SEVERINO E’ UNA CITTA CARDIOPROTETTA: CORSI PER IL DEFIBRILLATORE

La fase di formazione, avviata sulla scorta del Protocollo d’Intesa stipulato dall’Ambito S6 ed il Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche (GIEC), è propedeutica a quella strettamente operativa e funzionale, perché se è vero che un defibrillatore può salvare vite umane è altrettanto vero che è necessario avere gli strumenti per usarlo nel modo giusto. Conoscere le manovre da effettuare sin dai primi istanti è, insieme al defibrillatore, una dotazione culturale fondamentale per non compromettere la procedura di primo soccorso.

Il processo di formazione, che riguarderà tutti i Comuni dell’Ambito S6, sarà affiancato in parallelo dalle attività d’installazione dei defibrillatori nei luoghi sensibili di ciascun territorio (nei pressi di scuole, uffici pubblici, etc.) che saranno, man mano, caricati e mappati su un’app dedicata, scaricabile in versione Apple e Android, utilizzabile attraverso la geolocalizzazione attiva sullo smartphone per individuare i pin, ovvero i punti contrassegnati dalla presenza dei dispositivi salvavita.