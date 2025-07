UNISA TORNA AL VOTO CON IL CANDIDATO UNICO A RETTORE VIRGILIO D’ANTONIO

Si torna al voto ad Unisa ma, questa volta, è una semplice formalità: dalle 8 alle 18:00 di domani 2 Luglio e dopo domani 3 Luglio, docenti, rappresentanti degli studenti e personale amministrativo saranno chiamati a votare per l’elezione del nuovo Rettore ma con Virgilio D’Antonio candidato unico. Dopo le rinunce formali degli altri candidati – dettate da motivazioni completamente diverse – per la prima volta nella storia Unisa sceglierà il nuovo Rettore con un unico nome scritto sulla scheda. La procedura elettorale già avviata ha imposto il voto di domani che non prevede alcun quorum di partecipazione ma solo che D’Antonio ottenga piu’ voti di eventuali nulle e bianche. Al fianco di D’Antonio ci sono Pietro Campiglia e Paola Adinolfi che hanno scelto di sostenere la sua candidatura, in virtù dell’accordo sottoscritto nelle scorse settimane per un rinnovamente totale della governance dell’Ateneo Salernitano.

Share on: WhatsApp