IMMA VIETRI (FDI): “SICUREZZA A SALERNO, DE LUCA SMENTISCE LE PAROLE DEL SUO SINDACO”

«È sorprendente che il presidente De Luca, nonostante gli scandali e le inefficienze che affliggono la sanità campana e i numerosi problemi irrisolti della Regione, trovi il tempo per attaccare il Governo Meloni sulla sicurezza, arrivando persino a smentire il suo stesso sindaco, Vincenzo Napoli. Quest’ultimo, appena poche settimane fa – il 13 giugno scorso, in seguito alla sparatoria avvenuta in via Galloppo, a Torrione – aveva dichiarato che i dati statistici confermano come “Salerno sia una città tutto sommato sicura”».

Lo dichiara l’on. Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia, commentando le recenti affermazioni del governatore della Campania in merito alla situazione della sicurezza nel capoluogo salernitano.

«Il Governo Meloni – prosegue Vietri – sta esercitando pienamente le proprie competenze in materia di sicurezza pubblica, attraverso un’azione concreta: rafforzamento dei presidi sul territorio, operazioni di controllo straordinarie, sostegno economico e investimenti infrastrutturali. La risposta dello Stato non si limita alla politica, ma si traduce in interventi reali e misurabili». «Solo negli ultimi mesi – ricorda – Salerno ha beneficiato dell’arrivo di 31 nuovi agenti: 14 unità per la Questura (10 agenti e 4 ispettori), 10 agenti per la Polizia Ferroviaria, 3 per la Polizia di Frontiera, 2 per la Stradale e 2 ispettori per il SISCO. Inoltre, in vista della stagione estiva, il Ministero dell’Interno ha assegnato alla provincia 94 nuove unità delle Forze dell’Ordine – tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – che opereranno dal 1° luglio al 1° settembre. Un contingente pensato per far fronte all’incremento dei flussi turistici e rafforzare la sicurezza sia nel capoluogo che nelle località turistiche più sensibili». «Il Piano di potenziamento, approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede – conclude Vietri – controlli intensificati nelle zone colpite da furti e rapine, e una nuova organizzazione del dispositivo Strade Sicure, con una presenza costante dell’Esercito nelle ore serali e notturne, inclusa la zona orientale di Salerno. Se davvero il presidente De Luca ha a cuore la sicurezza dei cittadini, dovrebbe ringraziare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione riservata alla nostra città, insieme al Prefetto, al Questore e a tutte le Forze dell’Ordine, che ogni giorno, con dedizione e coraggio, lavorano per contrastare ogni forma di criminalità».