REGIONALI IN CAMPANIA. LA RUSSA REPLICA A TAJANI: “VUOLE CIVICO? PIU’ CALCOLO CHE VOGLIA DI VINCERE”

“Non capisco perché preferire a prescindere come candidati in una Regione o come sindaci di una città un ‘politico’ oppure ‘un civico’. Credo invece che sempre bisogna puntare sul candidato che, oltre ad avere la giusta competenza, possa essere quello con più chance di vincere”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio la Russa a chi gli chiede un commento sulla dichiarazione del vicepremier Antonio Tajani che ha detto di voler puntare su un nome ‘civico’ in Campania, per il dopo De Luca. “Scegliere invece a priori questa o quella tipologia, sia civico o politico, può far nascere il sospetto di un calcolo di partito anziché una volontà di battere la sinistra più o meno allargata”.

