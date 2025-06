A NAPOLI SUMMIT SULLA SALUTE CON EDMONDO CIRIELLI, VINCENZO DE LUCA E GAETANO MANFREDI

Gli Stati Generali della Salute, in programma a Napoli, all’interno della Stazione Marittima, da lunedi’ 16 a martedi’ 17 Giugno, sono qualcosa in piu’ di un semplice confronto istituzionale sul tema delle cure pubbliche erogate ai cittadini. Innanzitutto perchè è annunciata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, poi, perchè all’interno della Stazione Marittima di Napoli andrà in scena un grande confronto politico sul tema principale della prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania. E cosi’, ad alternarsi sul palco degli Stati Generali della Salute, ci saranno il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Una vera e propria anticipazione della prossima campagna elettorale, con l’assenza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle.

