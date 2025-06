ELEZIONI REGIONALI. ANTONIO IANNONE (FDI): “SAGGEZZA E REALISMO LA RUSSA SU CANDIDATO CENTRO DESTRA”

“Come sempre le capacità e l’esperienza del Presidente La Russa sono la strada da seguire e non i calcoli di Partito nella scelta del candidato Presidente della Regione Campania. Da mesi diciamo come Partito in Campania che il nome del Vice Ministro Cirielli è il migliore per curriculum politico, consenso e formazione professionale: trent’anni di elezione con ogni sistema elettorale, politico ma anche amministratore, generale dei Carabinieri. Non esiste un altro profilo più completo di quello di Cirielli e lo confermano i sondaggi svolti e le analisi condotte. La scelta spetta ai Leaders nazionali, ma sulle ipotesi reali e concrete in campo e’ evidente che la competitività di Cirielli non ha eguali. Tutto dice che non solo è il miglior candidato ma che sarebbe anche il miglior Presidente per portare fuori la Campania da 10 anni di disastri PD. Lo abbiamo messo in campo perché il nostro obiettivo non è vincere per vincere ma vincere per governare.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp