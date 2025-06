“Auguri al neo sottosegretario al Sud, Luigi Sbarra. Speriamo riesca a fare meglio dei suoi predecessori. Avrà un compito non facile considerando gli attacchi e i danni che il Governo Meloni, di cui entra a far parte, sta arrecando al Mezzogiorno. Noi del PD continueremo a difendere con forza, in Parlamento e nel Paese, le ragioni dell’unità e della coesione nazionale rispetto ad un governo ostile al Sud”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione questioni regionali.

