SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “PRONTI CON LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA”

“Partira’ a breve un nuovo progetto di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi URBANI, che ha l’ intento di migliorare la percentuale di rifiuti differenziati e migliorare l’ efficienza del servizio di Igiene Urbana.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Come sapete, abbiamo ottenuto un finanziamento da quasi un milione di euro dal Ministero dell’ Ambiente sui fondi PNRR, e dopo aver completato tutti gli affidamenti e le procedure burocratiche per le forniture di mezzi, attrezzature e dispositivi, si inizia, pian piano, ad organizzare e testare la nuova forma di gestione, che portera’ ogni utente ad avere una tariffa puntuale.

Stamattina sono iniziate le consegne delle forniture per la nuova raccolta differenziata, che metteremo in opera completamente entro fine anno.

Nelle prossime settimane iniziamo anche una massiccia campagna d’informazione grazie alla quale ogni cittadino dovra’ essere edotto in merito al nuovo sistema di gestione.

L’ obiettivo e’ aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata per continuare a ridurre le tasse, come fatto spesso negli ultimi anni, non ultimo proprio nell’ anno corrente 2025.

Ringrazio di cuore l’ Assessore all’ Ambiente Pasqualina Garofalo per il tanto impegno profuso.

#Avanti con opere e realizzazioni.

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale.