MERCATO SAN SEVERINO. DAL CONSIGLIO COMUNALE OK AL RENDICONTO 2024

Anche il Rendiconto 2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Mercato San Severino: per la maggioranza del Sindaco Antonio Somma è arrivato l’ok al documento che accerta e certificato la spesa pubblica nell’anno che si è chiuso. Nessun intoppo, nessun problema per l’amministrazione comunale di Mercato San Severino che, adesso, si appresta ad affrontare la fase della stazione estiva, con il consueto allestimento del cartellone per la bella stagione. Prima degli eventi, per la fine del mese di Giugno, ci sarà anche il prestigioso appuntamento con il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso, al quale sarà conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Mercato San Severino.

