REGIONALI IN CAMPANIA. L’APPELLO DELLA LEGA AGLI ALLEATI: “SCEGLIAMO CANDIDATO MIGLIORE”

“Oggi c’è una nuova sensibilità in campo ambientale che parte dai cittadini e sprona chi governa ad un costante monitoraggio del territorio che non può che passare dai Consorzi di bonifica, per anni considerati dei carrozzoni e oggi spina dorsale di una regione che può esprimere un potenziale importante nel settore dell’agricoltura e valorizzando un bene primario come l’acqua. Daremo centralità ad una gestione sempre più efficiente che abbia un’impronta manageriale capace di cogliere l’opportunità della transizione ambientale ed energetica. È tutto nelle proposte della Lega che condivideremo con gli alleati del centrodestra per le prossime elezioni regionali in Campania. A loro dico anche: mettiamo da parte provocazioni e tatticismi e scegliamo il candidato migliore per vincere”. Così il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi, a margine della visita agli impianti del Consorzio di bonifica comprensorio del Sarno insieme al sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo.

