SCAFATI. AZIONE CELEBRA IL SUO CONGRESSO CITTADINO: ECCO I NUOVI DIRIGENTI

Si è tenuto venerdì 11 luglio presso la sala Don Bosco il primo congresso cittadino di Azione a Scafati.

Presente l’On. Antonio D’Alessio, che ha sottolineato l’importanza di puntare su un gruppo di giovani seri e motivati. “È sempre un piacere poter constatare quanto il nostro progetto sia appetibile per i più giovani, che così hanno modo di agire in prima persona e rappresentare le loro esigenze senza intermediazioni”. Il gruppo, infatti, è totalmente composto da under40, con alla guida il 27enne Giuseppe Porpora.

“Ho deciso di metterci la faccia e di attivarmi in prima persona per l’amore che provo per questa città, per la mia città! Perché Azione? Perché qui ho trovato ciò che cercavo: credibilità, disponibilità al dialogo, sostegno”.

Il direttivo è formato da Daniele Ranieri, Giovanni Coppola, Antonio Palomba, Angela Tramonti, Viviana Sosto.

Share on: WhatsApp