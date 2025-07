IL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO SU RAI 2 DOMENICA 13 LUGLIO

Grazie all’ iniziativa dell’ Amministrazione Comunale, delega al Turismo seguita dall’ Assessore Enzo Ferrante, si parlera’ del Comune di San Valentino Torio su RAI DUE domenica 13 Luglio alle 9.30 durante la trasmissione “WEEK END FUORI PORTA” dove le conduttrici ROMINA PIERDOMENICO e BARBARA FRANCESCA OVIENI raggiungono citta’, paesi e borghi d’ Italia ai fini della promozione turistica degli stessi.

E proprio per questo a inizio giugno la troupe RAI con registi, tecnici e le due conduttrici, e’ stata in visita nella Citta’ degli Innamorati per parlare della storia di San Valentino Prete e Martire e delle sue reliquie e visitare il borgo dipinto di murales della frazione Casatori.

Un’ ulteriore iniziativa della nostra Amministrazione Comunale per far conoscere il territorio e valorizzarlo, proiettandolo per l’ ennesima volta su palcoscenici televisivi nazionali e non solo.

Ripresi anche i vicoli del centro storico della frazione e del capoluogo, nonche’ la bellissima Villa Comunale “Giuseppe Corazziere” recentemente ristrutturata.

Effettuate riprese dall’ alto del paesaggio ed in particolare dalla sommita’ del campanile della Chiesa San Giacomo Maggiore Apostolo.

Purtoppo i tempi televisivi sono molto ristretti e non abbiamo potuto illustrare le tante belle realta’ ed iniziative di cultura, territorio e turismo che abbiamo nel nostro paese, ma sicuramente avremo ancora altre occasioni per valorizzarle.

Sintonizzatevi domenica 13 Luglio alle 9.30 su RAI DUE….!!!