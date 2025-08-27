REGIONALI IN CAMPANIA. L’ASSORDANTE SILENZIO DI DE LUCA: ZITTO DAL 10 AGOSTO

Sono passati quasi 20 giorni dalle ultime dichiarazioni pubbliche, in materia politica ed elettorale, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: un silenzio assordante, sicuramente dettato dalla necessità di creare le condizioni per la celebrazione del Congresso Regionale del Pd, ma che adesso crea un’attesa spasmodica negli ambienti politici. E già, perchè De Luca, ora, dopo il lungo periodo di silenzio, dovrà intervenire sull’accordo per sostenere la candidatura alla Presidenza della Regione Campania di Roberto Fico, l’esponente del Movimento 5 Stelle al quale il Governatore, a piu’ riprese, ha rivolto attacchi ed offese, ai limiti del personale. E poi dovrà anche esprimere la sua opinione su quanto accaduto nel Partito Democratico in Campania, con la battaglia di nervi che, alla fine, ha portato alla candidatura unitaria del figlio Piero che, adesso, entro la fine di settembre, sarà ufficialmente investito del nuovo incarico regionale.

Intanto il 2 Settembre uscirà in libreria LA SFIDA, l’ultima opera editoriale di Vincenzo De Luca. E sarà interessante leggere le ultime opinioni di De Luca sul Partito Democratico di Elly Schlein. Ed anche sul Movimento 5 Stelle di Roberto Fico.