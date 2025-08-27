SEVERINO NAPPI (LEGA): “REGISTRO TUMORI REGIONALE FERMO ALL’ANNO 2021”

“La coraggiosa denuncia del professor Giordano a cui ha fatto seguito quella del Comitato per l’attuazione della sentenza Cedu ‘Terra dei Fuochi’ torna a confermare quanto la mistificazione della realtà e dei fatti rappresenta la caratteristica principale del sistema di governo regionale di De Luca e dei suoi complici delle sinistre. Vantare l’esistenza di un registro tumori regionale e pubblicarlo con l’ingannevole riferimento al 2025, mentre i dati sono fermi al 2021 e non sono neppure disaggregati per area, è un vero e proprio attentato alla trasparenza oltre che, naturalmente, alla salute di un’intera comunità! Davanti a fatti di questa gravità inaudita il nostro dovere, quando tra pochi mesi governeremo la Campania, sarà di avviare immediatamente una operazione verità e ancor di più un cambio di passo radicale che restituisca il diritto alla salute ai campani, trasformato in questi tremendi 10 anni in un’elemosina per raccomandati e in un gigantesco mercato di affari e clientele persino rispetto alle malattie più delicate e gravi come quelle oncologiche”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

