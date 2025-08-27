CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. ULTIME SEDUTE, COME VOTERA’ IL MOVIMENTO 5 STELLE ?

Da acerrimi avversari politici ad alleati per le prossime elezioni di metà Novembre: cosa accadrà, a Napoli, nel corso delle ultime sedute del Consiglio Regionale della Campania, tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza del Presidente De Luca. Il patto elettorale, oramai sancito intorno alla figura di Roberto Fico, creerà qualche imbarazzo tra i Consiglieri Regionali del M5S o, invece, sosterranno, seppure nella fine della legislatura, le scelte della maggioranza deluchiana ? Una circostanza che non è questione da poco, anche perchè il Consiglio Regionale della Campania, proprio in prossimità del voto, potrebbe essere chiamato, d’urgenza, ad una nuova modifica della Legge Elettorale, qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere il ricorso del Governo e dichiarare illegittime le norme che impediscono ai sindaci in carica di candidarsi al Consiglio Regionale.

