PD CAMPANIA, SI VOTA DAL 25 AL 28 SETTEMBRE. DE LUCA JR E LA SFIDA DEL 20%

I circoli del Pd della Campania andranno al voto, seppure con un candidato unico (Piero De Luca) e con una lista unica, tra il 25 ed il 28 Settembre, per chiudere il lungo periodo di commissariamento e per eleggere il nuovo Segretario Regionale. Entro il 3 settembre dovrà essere depositata la candidatura e poi, al termine delle operazioni di voto all’interno dei circoli, si procederà alla convocazione di una assemblea nel corso della quale verrà proclamata l’elezione di Piero De Luca. Sono queste le date che scandiscono la marcia del Pd Campano verso il Congresso Regionale che si chiuderà a 20 giorni dal termine per il deposito delle liste per le Regionale. Per De Luca Jr una prima sfida sarà quella di portare il Partito Democratico sopra il 20% in tutta la Regione Campania: qualcuno dice che si tratta del minimo sindacale, ma l’obiettivo sarà, di certo, uno dei primi banchi di prova per il neo Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania.

