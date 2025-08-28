MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA DENUNCIA IN PROCURA LE COMPAGNIE TELEFONICHE

“Dopo 14 giorni di inerzia da parte delle Compagnie telefoniche messe al corrente del guasto ai ripetitori che coprono il nostro territorio e, nonostante i solleciti con il carattere di urgenza inoltrati con PEC, ieri mattina abbiamo provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica Vodafone, Tim, WindTre, Poste mobile, Kena, MVNO, Ho, Very per interruzione di pubblico servizio ed ogni altro reato a loro contestato.
Per correttezza va precisato che, nella formale querela estesa e depositata, non figura Iliad in quanto unico operatore telefonico intervenuto in maniera tempestiva , per il ripristino della rete.
È stata una decisione necessaria e legittima, a tutela sia dei cittadini che, ad oggi, continuano a subìre disagi, sia delle Forze dell’Ordine, degli Operatori Sanitari e dei Pubblici Uffici, costretti a fare i conti con collegamenti web malfunzionanti.
Fanno specie le risposte evasive e prive di alcun dato concreto pervenute in riscontro alle nostre PEC: segno di assoluto disinteresse nei confronti di una problematica tutt’altro che trascurabile o procrastinabile che si trascina da un tempo non più tollerabile.
Abbiamo ritenuto opportuno informarvi di ciò, e vi terremo ovviamente aggiornati su quanto accadrà. Ci auguriamo che la denuncia possa finalmente smuovere questa situazione di stallo“.
E’ quanto ha denunciato, anche attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Antonio Somma sindaco di mercato San Severino.