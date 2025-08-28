GIOVANNI GUZZO: “A CASTELLABATE PER UN EVENTO DEDICATO AL TERRITORIO”

Nel corso dell’evento, tra momenti di cultura, teatro, arte, musica e spettacolo, sono stati premiati i Castellabatesi che, con impegno e orgoglio, promuovono e valorizzano questo splendido territorio.

“Castellabatesi D.O.C.” è la prima manifestazione organizzata dalla rinnovata Pro Loco di Castellabate, gestita ora da un gruppo di giovani motivati e con idee chiare, pronti ad affrontare l’ambiziosa sfida di costruire, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, un percorso sociale e culturale di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, delle tradizioni e dell’identità locale. Complimenti e auguri di un proficuo lavoro al neo Presidente e a tutto il Consiglio direttivo, con l’auspicio che questo sia il primo di una lunga serie di eventi di successo.