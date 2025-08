REGIONALI IN CAMPANIA. LUCIA VUOLO SARA’ CANDIDATA CON LA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO

L’ex europarlamentare Lucia Vuolo rientra nella Lega e sara’ candidata alle Regionali in CAMPANIA nella circoscrizione di Salerno (e provincia). Lo ha annunciato questa mattina il vicesegretario nazionale della Lega Claudio Durigon, nel corso della conferenza stampa tenutasi alla Camera dei deputati per fare un punto sulle elezioni regionali in Puglia e in Campania. Vuolo aveva lasciato la Lega nel 2021, quando era europarlamentare, per aderire a Forza Italia, partito al quale ha detto addio pochi giorni fa. “Nel 2021 fece una scelta, forse un po’ avventata – ha spiegato Vuolo, commentando la decisione dell’epoca di abbandonare il Carroccio -. Ma alla fine i valori che si porta dentro la Lega, vale a dire il legame con i territori, non si trova da nessuna parte. Si puo’ litigare, ci si puo’ scontrare, ma cio’ che unisce questo partito e’ il comune impegno per i territori e le loro comunita’. E questo non e’ scontato”. Per Vuolo oggi “la politica si e’ dimenticata di stare in mezzo all gente, si pensa alla poltrona, ma non e’ un modo di fare politica”. La Lega, invece, secondo Vuolo e’ espressione di una politica che “parte dalla base, dai militanti, dai territori”, che “combatte per il Made in Italy”. Vuolo sara’ dunque impegnata nelle elezioni regionali in Campania. “Il ritorno di Lucia, che ha fatto un piccolo errore di sbandamento, e’ la prova che la Lega costruisce rapporti personali di comunita’ che tornano sempre”, ha spiegato Durigon. Il vicesegretario della Lega ha poi sottolineato l’importanza del rientro di Vuolo: “Lucia ha preso, da sola, 21mila preferenze con Forza Italia alle Europee”, a dimostrazione che l’ex europarlamentare portera’ con se’ un importante pacchetto di consensi

