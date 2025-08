SANITA’, IL PREVEDIBILE ATTACCO DI DE LUCA AL GOVERNO: “CONCUSSIONE PER DIRIGENTI MINISTERO”

“È un ricatto politico, al limite della provocazione: una discriminazione, con pretesti vergognosi, alla quale ci opporremo in sede civile e penale, nei confronti anche di una ipotesi di concussione da parte dei dirigenti ministeriali”. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è un fiume in piena all’indomani dell’alt all’uscita del piano di rientro sanitario deciso dal ministero della Salute. A margine della inaugurazione del sistema robotizzato per la gestione dei farmaci dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, De Luca annuncia l’immediato ricorso al Tar del Lazio “per tutelare la Campania e i suoi cittadini” e ricorda che “la Campania, insieme a Veneto e Lombardia, sono le uniche regioni italiane in equilibrio di bilancio da dieci anni a questa parte”.

