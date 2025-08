“La Campania deve uscire dal Piano di rientro. Lo dico con chiarezza: non ci piace l’atteggiamento del Ministero della Salute. Il Ministero delle Finanze aveva dato il via libera, e quello per noi è ciò che conta. Mi sembra una sperequazione rispetto alle altre regioni quanto affermato dal Ministero della Salute”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, vice segretario regionale di Forza Italia in Campania.

