REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “CANDIDATURA PRESIDENTE, E’ SOLO VIAGGIO DI ANDATA”

“Garanzie? Per candidarsi a guidare un popolo non si possono avere garanzie. Se si vuole comprare un tostapane si puo’ avere una garanzia, non certo quando ci si candida alla presidenza della regione. Forza Italia Campania dara’ il via libera a un candidato che non chiede nulla per se che se vince fa il presidente ma se dovesse perdere resta in consiglio regionale. La candidatura in Campania e’ un viaggio di sola andata”. A dirlo dal palco di Telese Terme, dove sis ta concludendo la festa di FI, il segretario regionale campano ed eurodeputato Fulvio Martusciello. Per la seconda volta in due anni, la CAMPANIA ha ospitato una kermesse centrale nella vita del partito, dimostrando una capacita’ organizzativa della classe dirigente azzurra del territorio