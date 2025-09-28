CAVA DE’ TIRRENI. LA DENUNCIA DI ITALO CIRIELLI (FDI): “CITTA’ ORAMAI NEL DEGRADO”

In questi giorni è stata segnalata la presenza di un cittadino, presumibilmente di origine sud-est asiatica,

che dorme stabilmente nei pressi del cimitero comunale. Una vicenda che racconta, allo stesso tempo, un

dramma umano e un problema sociale che non può essere ignorato. Se da un lato occorre garantire assistenza e dignità a chi vive condizioni di emarginazione estrema, dall’altro non si può tacere sugli effetti nefasti di un’immigrazione lasciata senza controllo, che il centrosinistra ha favorito in tutti i modi con politiche lassiste e prive di visione. Il risultato è che intere comunità locali, come la nostra, si trovano oggi a dover affrontare problemi di sicurezza, igiene e decoro urbano senza strumenti adeguati e senza il necessario supporto statale.

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli.

Per questo motivo, come Capogruppo di Fratelli d’Italia, ho depositato un’interrogazione al Sindaco per

sapere se la Polizia Locale sia intervenuta per verificare la situazione e tutelare il decoro della zona, se i

Servizi Sociali abbiano preso in carico il caso e quali azioni concrete intendano mettere in campo, e se esista

un protocollo condiviso con Caritas, Croce Rossa e le altre realtà del territorio per affrontare casi simili.

È inaccettabile che un luogo sacro come il cimitero comunale diventi teatro di degrado. Serve un intervento

immediato che sappia coniugare umanità e ordine, senza lasciare che la città paghi ancora una volta il

prezzo di politiche nazionali e locali irresponsabili. Cava de’ Tirreni deve tornare a essere una comunità

ordinata, solidale ma anche sicura, che non si piega davanti all’incapacità di chi, negli anni, ha favorito

l’immigrazione fuori controllo senza pensare alle conseguenze sui territori.