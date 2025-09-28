LA LISTA DEL PSI-AVANTI: ANDREA VOLPE, PASQUALE SORRENTINO, ANTONELLA GAROFALO E FILOMENO DI POPOLO

Prende corpo, anche in Provincia di Salerno, la lista del PSI-AVANTI, una delle compagini politiche che fa parte della coalizione del campo largo, a sostegno della candidatura alla carica di Presidente di Roberto Fico. E’ candidato, da Consigliere Regionale uscente, Andrea Volpe, che nel corso della legislatura che sta per concludersi tanto spazio ha voluto riservare al mondo dei giovani ed anche a quello della cultura. Ci sarà, nella lista del PSI-AVANTI, anche l’attuale Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino, affiancato anche da Antonella Garofalo, esponente dell’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni, che sarà sostenuta anche dall’attuale Sindaco del centro metelliano Vincenzo Servalli. Ultimo, in ordine di tempo, ad avere ufficializzato la sua candidatura è il Consigliere Comunale di Salerno Filomeno Di Popolo, che farà parte della squadra del Psi-Avanti in campo per le elezioni del 23 e 24 Novembre.

