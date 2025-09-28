GIUSEPPE CONTE (M5S): “CENTRO DESTRA, NEPPURE SPIRITO SANTO AIUTA PER CANDIDATO”

“Io non posso dare consigli al centrodestra, anche perché credo che neppure lo Spirito Santo potrebbe illuminarli, visto che non riescono a mettersi d’accordo su alcuna strada”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Napoli insieme al candidato del centrosinistra Roberto Fico, rispondendo a una domanda sul fatto che il centrodestra non ha ancora un candidato presidente della Regione Campania.

Conte ha detto che nel centrodestra “ormai c’è una polemica, una competizione interna, si stanno slabbrando, mi sembra di poter dire, e la difficoltà di trovare candidati lo dimostra. Le elezioni nelle Marche? Io sono sempre fiducioso”.

