FDI RIVENDICA UN CANDIDATO POLITICO, IANNONE: “DA TEMPO ABBIAMO SCELTO CIRIELLI”

“Il nostro Partito, primo della coalizione sia alle Politiche che alle Europee, ha detto da tempo che e’ per una scelta politica individuando in Edmondo Cirielli il nome migliore per completezza di curriculum e dimostrazioni elettorali date. Non si vince con stereotipi e geometrie, ma con i candidati migliori e la coerenza: lo ha dimostrato Giorgia Meloni sfatando il racconto che le elezioni si vincono al centro, le elezioni si vincono mettendo in campo il migliore, per numeri, storia e dirittura. Il centrodestra e’ una coalizione e nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per tutti, questo ancor meno quando non ci sono i numeri di essere primo partito.

Noi riteniamo di avere la migliore soluzione internamente diversamente da chi pensa di dover ricorrere a civici. La scelta tocchera’ al tavolo nazionale e non occorre, anzi e’ deleterio, pensare di esternare senza rispetto per tutti. Noi giochiamo con la convinzione che costruire la vittoria sia possibile ed anche un dovere per non lasciare la Campania, dopo dieci anni di De Luca, a Fico. Dopo la peste i cittadini dovrebbero subire anche il vaiolo. Occorre responsabilita’ e rispetto per gli altri. Quello che sta facendo Fratelli d’Italia da mesi, ma anche su questo non possiamo mettercelo noi per tutta la coalizione.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.