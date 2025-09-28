IL RETROSCENA. A TELESE TERME INCONTRO TRA ANTONIO TAJANI E NICOLA CAPUTO

Nicola Caputo, attuale assessore regionale all’Agricoltura, sarebbe ad un passo dall’adesione a Forza Italia. E la conferma arriva da Telese Terme dove, in occasione della Festa della Libertà, il Coordinatore Nazionale del partito degli azzurri Antonio Tajani ha avuto un confronto con Nicola Caputo, oggi all’interno della Giunta Regionale del Presidente De Luca. I “boatos” che arrivano dalla Provincia di Caserta danno per imminente l’adesione di Caputo a Forza Italia: e con lui ci sarebbero anche altri esponenti politici del territorio, a cominciare dal Presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano.

