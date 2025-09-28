IL RETROSCENA. A TELESE TERME INCONTRO TRA ANTONIO TAJANI E NICOLA CAPUTO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Nicola Caputo, attuale assessore regionale all’Agricoltura, sarebbe ad un passo dall’adesione a Forza Italia. E la conferma arriva da Telese Terme dove, in occasione della Festa della Libertà, il Coordinatore Nazionale del partito degli azzurri Antonio Tajani ha avuto un confronto con Nicola Caputo, oggi all’interno della Giunta Regionale del Presidente De Luca. I “boatos” che arrivano dalla Provincia di Caserta danno per imminente l’adesione di Caputo a Forza Italia: e con lui ci sarebbero anche altri esponenti politici del territorio, a cominciare dal Presidente della Provincia di Caserta Anacleto Colombiano.

Related Posts

Settembre 28, 2025

FDI RIVENDICA UN CANDIDATO POLITICO, IANNONE: “DA TEMPO ABBIAMO SCELTO CIRIELLI”

Settembre 28, 2025

GIUSEPPE CONTE (M5S): “CENTRO DESTRA, NEPPURE SPIRITO SANTO AIUTA PER CANDIDATO”

Settembre 28, 2025

LA LISTA DEL PSI-AVANTI: ANDREA VOLPE, PASQUALE SORRENTINO, ANTONELLA GAROFALO E FILOMENO DI POPOLO