CONGRESSO PD. PIERO DE LUCA ELETTO, ECCO LA NUOVA ASSEMBLEA CON 140 MEMBRI

++ LA NUOVA ASSEMBLEA REGIONALE ++
1 ABBATE Luigi
2 ALTIERI MariaRosaria
3 AMODIO Maria
4 ANDRISANI Donatella
5 APOLITO Federica
6 APREA Elena
7 ARCIERI Filomena
8 ARENA Giuseppe
9 ATTIANESE Laura
10 AVINO Desirè
11 BELLIAZZI Diego
12 BEVERE Gaetano
13 BIANCHIMANI Roberto
14 BONACCI Maria
15 BORRELLI Rossella
16 BRANCACCIO Gaetano
17 BRUNO Gennaro
18 BRUNO Antonio
19 BUFFARDI Alessandro
20 CANGIANO Giuseppe
21 CANTELLI Rachele
22 CAPACCIO Damiano
23 CAPASSO Annunziata
24 CAPONE Ivo
25 CAPUANO Giusy
26 CARANDENTE Giorgio
27 CARLEA Domenico
28 CERUNDOLO Erminia
29 CHIOCCARELLI Francesco
30 COCCOLI Alfonso
31 COPPOLA Giuseppe
32 CORRADO Ivan
33 COSTAGLIOLA Carmela
34 COZZOLINO Antonio
35 COZZOLINO Clementina
36 CUOMO Annamaria
37 D’ALTO Angela
38 DE SARNO Angela
39 DE STEFANO Raffaello
40 DELLA MONICA Fortunato
41 DI MARTINO Luigi
42 DI MAURO Edvige
43 DI RAUSO Assunta
44 DI SAPIO Michele
45 DOPPIETTO Grazia
46 ERRICHIELLO Caterina
47 ESPOSITO Rosa
48 ESPOSITO Antonio
49 FABOZZI Luigi
50 FATTORI Lorenzo
51 FERULLO Rocco
52 FIORE Anna
53 FORTINO Federica
54 FUSCO Serafina
55 GAGLIONE Lorenzo
56 GALDIERO Giuseppe
57 GARGIULO Lucia
58 GENGARO Antonio
59 GENTILE Ludovica
60 GIORDANO Giuseppe
61 GIORDANO Mariarita
62 GIULIANO Iolanda
63 GRAGNANO Eugenio
64 GUARRACINO Raffaella
65 IANNACE Carlo Alberto
66 IERVOLINO Michele
67 IMPEGNO Leonardo
68 IMPERATO Mario
69 IODICE Naomi
70 IOVINO Miriam
71 ISMENO Paolo
72 IULIANO Lorena
73 LACCETTI Giuliano
74 LAMINO Francesca
75 LANZARA Giuseppe
76 LASTARIA Francesco
77 LETTERA Antonella
78 LEUCI Costantino
79 LIETO Mattia
80 LO MONACO Alessandro
81 LUCIANI Luigi
82 LUCIBELLI Jessica
83 MACCI Benito
84 MARASCO Alessandro
85 MARCIANO Antonio
86 MATARAZZO Francesco
87 MATTERA Carolina
88 MELE Andrea
89 MIELE Pasqualina
90 MILO Regina
91 MINICHINO Mauizio
92 MOLLO Marina
93 MONACO Anella
94 MORGA Massimo
95 MUDU Francesco
96 NUSCO Maria Lucia
97 OTTAIANO Tommaso
98 PARENTE Giuseppe
99 PASCUSSI Nunzia
100 PASTORINO Paola
101 PATRONE Antonio
102 PELLICCIA Rosa
103 PENTELLA Annamaria
104 PETRONE Sara
105 PETTA Anna
106 PISA Luna
107 PIZZELLA Marco
108 QUAGLI Maria Rosaria
109 RAGOSTA Emanuele
110 RAIANO Immacolata
111 RAO Giuseppina
112 REALE Andrea
113 REFUTO Immafederica
114 REGA Francesca
115 REPOLE Rosa Anna Maria
116 RICCARDO Vincenzo
117 RIZZUTI Katia
118 ROBERTI Filomena
119 ROSATI Biagio
120 RUSSO Anna Giulia
121 RUSSO Simona
122 RUSSO Giuseppe
123 SABATO Gerardo
124 SAGGESE Michela
125 SALZANO Giuseppe
126 SANSONE Stefano
127 SANZARI Elena
128 SAULINO Carmela
129 SCAMARDELLA Valentina
130 SCARDACCIONE Marcella
131 SCOTTO DI CARLO Alberto
132 SGROIA Luca
133 SMARRAZZO Giovanna
134 SPERANZA Gerardina
135 SPINA Jessica
136 STRIANESE Michele
137 TESSITORE Fancesca
138 TORTORA Anna
139 VIETRI Agnese
140 ZACCARO Riccard