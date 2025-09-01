REGIONALI IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “I NOMI UFFICIALI SONO CIRIELLI, ROMANO E LORITO”

“L’unica candidatura politica” sul tavolo delle trattative del centrodestra è quella di “Edmondo Cirielli”, mentre “per i civici i nomi sono quelli del rettore dell’ Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, del presidente dell’Unione industriali di Napoli e di Giosy Romano, coordinatore della Struttura di missione Zes”. Altri nomi che pure “girano sui giornali sono autorferenziati”, ci sono cioè “persone che chiedono ai giornali di essere inseriti in un articolo”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale in Campania di Forza Italia, all’Hotel Debonart (ex Britannique), durante la conferenza stampa “La Campania che sarà” a pochi giorni dal vertice nazionale del centrodestra che dovra’ sciogliere i nodi del candidato presidente per la Campania, Veneto e Puglia.

A chi gli chiedeva se anche il nome di Gennaro Sangiuliano fatto dalla stampa fosse autorferenziato, Martusciello ha risposto che di “Sangiuliano non si è mai parlato di una sua candidatura”.

Per quanto riguarda l’ ipotesi circolata del nome del prefetto di Napoli Michele di Bari ha risposto:

“Il prefetto di Napoli è una persona autorevolissima e di grandissimo impatto civile e civico. E soltanto il fatto che si possa valutare una ipotesi del genere deve fare inorgoglire il centrodestra”.

Quanto al profilo che deve avere il candidato presidente ha detto: “Oggi lanciamo tra i nostri slogan ‘ Campania Concreta’ – ha spiegato Martusciello- dobbiamo avere un candidato che pensi alle cose concrete, non pensi a tagliare nastri, a comizi o a far l’ uomo di partito ma serve un candidato che si rimbocchi le maniche”.

Martusciello ha annunciato che

dal 26 al 28 settembre ci sara’ a Telese la Festa nazionale del partito dal titolo ‘Liberta” nella quale “sara’ presentato il nuovo manifesto dei valori, declineremo la parola liberta’ nelle sue varie accezioni”. Il 26 avremo una bellissima partecipazione con Mogol” ha spiegato “abbiamo chiesto anche al presidente De Laurentiis di partecipare perche’ possa parlare di questo progetto straordinario che ha portato in questa citta’”.

