FDI A SALERNO SUL LUNGOMARE PER ILLUSTRATE LE NOVITA’ SU GIUSTIZIA E SICUREZZA

“Ieri pomeriggio, sul lungomare di Salerno, insieme al Sottosegretario al Mit Antonio Iannone, all’europarlamentare Alberico Gambino, al consigliere regionale Nunzio Carpentieri, al consigliere provinciale Annalisa Della Monica, al presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, al responsabile provinciale enti locali Italo Cirielli, al coordinatore cittadino Pietro Vuolo, per la campagna estiva di Fratelli d’Italia “Giustizia e sicurezza, non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”.
Lo scrive la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. 

Grazie di cuore ai dirigenti di partito, ai militanti e ai tantissimi cittadini che hanno partecipato all’iniziativa con interesse e passione.
Parlare di giustizia e sicurezza non è solo uno slogan: è un impegno concreto che il Governo Meloni sta portando avanti con serietà e coraggio.

