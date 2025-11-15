REGIONALI IN CAMPANIA. MASTELLA: “SCONCERTATO DA DICHIARAZIONI DE LUCA DI NON FA VOTARE IL BENEVENTANO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Onestamente sono sconcertato da ciò che asserisce in giro, in comizi e manifestazioni elettorali, l’ormai ex presidente regionale De Luca. Dice ‘votate tutti, meno che Mastella il beneventano’. A parte che mai mi sognerei di fare riferimento alla geografia, e io per il Salernitano ho il massimo rispetto e affetto, vorrei chiedergli se quel tutti, includa anche Cirielli. Del resto si sa che parafrasando Andreotti ‘a pensar male si fa peccato ma s’indovina spesso’. E’ quanto si chiede polemicamente in una nota il leader nazionale Ndc, nonchè sindaco di Benevento, Clemente Mastella.
“La verità è una – dice Mastella – il mio senso di libertà, figlio della cultura democristiana e la mia storia personale, a livello nazionale superiore alla sua, che mi ha tenuto lontano sempre nei suoi confronti da qualsiasi sudditanza politica non gli è mai andata giù. Me ne faccio tranquillamente una ragione”.

Related Posts

Novembre 15, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. FICO: “CONDONO E PENSIONI MINIME, SCENEGGIATE DEL CENTRO DESTRA”

Novembre 15, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI: “PRONTO A RECEPIRE NORMA PER RIAPERTURA CONDONO EDILIZIO”

Novembre 15, 2025

LUCA CASCONE (A TESTA ALTA): “DA 10 ANNI ORGOGLIOSI DI ESSERE CAMPANI, GRAZIE A DE LUCA”