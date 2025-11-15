GIOVANNI GUZZO (PARTITO DEMOCRATICO): “CHE GRANDE ABBRACCIO DA BARONISSI”

Baronissi, che grande abbraccio ieri sera! La partecipazione straordinaria che la comunità ha voluto regalarmi è stata una testimonianza autentica di vicinanza, di fiducia e di condivisione.
Lo scrive Giovanni Guzzo, candidato al Consiglio Regionale nella lista del Partito Democratico.
Grazie di cuore a tutte le donne, gli uomini e i giovani che sono venuti ad ascoltare, a confrontarsi, a sentirsi parte di un percorso che stiamo costruendo insieme.
Baronissi è una realtà dinamica dell’area della Valle dell’Irno: un territorio vivo, produttivo, ricco di energie sociali, culturali ed economiche.
È una comunità che guarda avanti, che investe sui giovani, sulle famiglie, sull’università, sul lavoro, e che rappresenta uno dei motori più importanti della provincia di Salerno.