ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “ANCHE A SCAFATI PER SCRIVERE UN’ALTRA STORIA”

Prosegue, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale di Roberto Celano, candidato nella lista di Forza Italia, a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla carica di Presidente.

“Una grandissima partecipazione ieri a Scafati”, scrive Roberto Celano: una sala piena, tante persone, tanti amici.
Un incontro ricco di energia che conferma quanto sia forte la voglia di cambiamento e di impegno reale per la nostra Regione, Con Forza Italia, pronti a scrivere Un’Altra Storia per la Campania.”

