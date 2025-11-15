FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “PROPOSTA CIRIELLI 100 EURO PER PENSIONI ? SI PUO’ FARE”

“Proposta di Cirielli su 100 euro? Se le regioni hanno soldi da spendere si può fare ma è ovvio che sono fondi del Fse regionale. Non c’è alcun corto circuito né equivoco, né altro”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello.

“La reazione scomposta dei Cinquestelle – aggiunge Martusciello – dimostra che abbiamo colto nel segno.

Condivideremo la proposta come coalizione e capiremo le coperture ma esiste un tema vero che è quello della difficoltà delle famiglie monoreddito del Sud”.

“Lunedì – conclude Martusciello – ci sarà la riunione dei tecnici del programma per capire coperture e fabbisogno. Chi pensa di dividerci casca male”. (

