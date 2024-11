REGIONALI IN CAMPANIA. SENZA IL PARTITO DEMOCRATICO I CONSIGLIERI DI DE LUCA TUTTI NELLE LISTE CIVICHE ?

Se dovesse rimanere immutato il quadro politico in Campania, con il Pd, il Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra pronti a sostenere un candidato alternativo a De Luca, che fine faranno i consiglieri regionali uscenti del Partito Democratico ? Saranno tutti candidati nelle liste civiche alle quali i collaboratori piu’ stretti del Presidente stanno già lavorando ? Per tanti sarebbe una clamorosa novità, perchè nelle ultime campagne elettorali hanno sempre legato il proprio nome non solo a quello di De Luca ma anche al simbolo del Partito Democratico. E quante civiche potranno contenere tutti i consiglieri regionali uscenti ? Insomma, una serie di dubbi che adesso iniziano ad essere sempre piu’ attuali, considerato che manca meno di un anno all’appuntamento con il voto per le Regionali 2025, sempre che De Luca non decida di chiudere prima la consiliatura, per spiazzare i suoi avversari.

