POLLICA. IL SINDACO STEFANO PISANI REPLICA A DARIO VASSALLO: “PRONTO AD UN CONFRONTO PUBBLICO”

In una lunga lettera, Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, replica alle accuse che, in questi giorni, dopo il blitz per l’omicidio Vassallo, gli sono state rivolte dal fratello del Sindaco Pescatore. E, nella stessa lettera, il primo cittadino del centro del Cilento si dice disponibile ad un confronto pubblico con lo stesso Dario Vassallo.

“Le sue illazioni nei miei confronti,” scrive Pisani nella lettera, parlando a Dario Vassallo “in qualità di Sindaco scelto dalla nostra Comunità per continuare l’opera di Angelo, rappresentano una grave mistificazione della realtà che merita di essere denunciata nelle sedi competenti perché venga ripristinata la verità dei fatti.

Lei ha avuto un uomo straordinario come fratello; il suo dolore merita rispetto, ma dovrebbe ricordare che diffondere notizie false e giudizi infondati non serve né a lenire il dolore né a onorare la memoria di Angelo.

Le notizie di questi giorni mi hanno dato speranza e fiducia, per questo auspico che lei riconosca pubblicamente l’infondatezza dell’incredibile accusa che mi muove.

Soprattutto mi auguro che lei comprenda che alla verità si potrà arrivare solo UNITI: la comunità, il Comune, la Fondazione, Angelina, Antonio, Giusy e tutti coloro che vogliono bene ad Angelo e ne onorano il ricordo.

Mi rendo inoltre disponibile a fare chiarezza e, se lo riterrà opportuno, a confrontarmi con lei nelle sedi opportune, in nome della verità e della trasparenza che da sempre mi contraddistinguono.”