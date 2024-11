L’INDISCRETO DI REPUBBLICA. DE LUCA-SCHLEIN: LA RICHIESTA DELLA VICE SEGRETERIA PER PIERO DE LUCA

Secondo quanto riportato, questa mattina, dal quotidiano REPUBBLICA, che parte da un virgolettato intercettato in Parlamento, dietro la rottura tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, ci sarebbe una trattativa per un ruolo importante, all’interno del Pd, per l’attuale deputato Piero De Luca, figlio del Governatore della Campania. La Vice Segreteria Nazionale ?

Stando a quanto riportato nelle colonne del quotidiano REPUBBLICA, lo stesso Piero De Luca avrebbe lasciato intendere, parlando con alcuni colleghi in Transatlantico, che un eventuale passo indietro di Vincenzo De Luca, potrebbe essere legato anche ad un ruolo di spicco nella gestione nazionale del Partito Democratico.