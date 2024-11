ORDINE E FONDAZIONE COMMERCIALISTI SALERNO: CRISI DI IMPRESA, INIZIATIVA IL 15 NOVEMBRE A SALERNO

L’iniziativa è in programma per venerdì prossimo, 15 novembre, presso il Salone del Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (in via via Roma 29) ed è volta a dare un importante impulso al dibattito sul tema della delicatissima e complessa attività di vigilanza dell’organo di controllo societario, anche alla luce delle disposizioni del Codice della Crisi, con il coinvolgimento di istituzioni ed enti territoriali, esponenti delle forze dell’ordine, addetti ai lavori ed esperti del settore nazionali, oltre che ad offrire una preziosa occasione di aggiornamento tecnico – scientifico dei professionisti.

Due le sessioni in cui sarà divisa l’intera giornata di lavori promossa in collaborazione con l’Ordine di Salerno e patrocinata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalla Fondazione Nazionale Commercialisti – Ricerca e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti – Formazione.

L’apertura dei lavori (ore 9:30) sarà affidata agli indirizzi di saluto di Agostino Soave Presidente ODCEC Salerno, Gianvito Morretta Presidente Fondazione ODCEC Salerno, Andrea Prete Presidente C.C.I.A.A. di Salerno, Francesco Esposito Prefetto di Salerno, Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Vincenzo Loia Magnifico Rettore Università degli Studi di Salerno, Giuseppe Ciampa Presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Borrelli Procuratore della Repubblica di Salerno, Giancarlo Conticchio Questore di Salerno, Luigi Carbone Generale della Guardia di Finanza di Salerno, Elbano De Nuccio Presidente CNDCEC, Antonio Tuccillo Presidente Fondazione Nazionale di Ricerca, Annalisa Francese Presidente Fondazione Nazionale Formazione, Gaetano Stella Presidente Confprofessioni.

Si entrerà poi nel merito tecnico con il convegno dal titolo “I doveri del collegio sindacale e del revisore alla luce delle disposizioni del Codice della Crisi” dove interverranno il presidente della Fondazione ODCEC di Torino Roberto Frascinelli, il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno Francesco Rotondo, il professore di Diritto Commerciale presso l’UniSA Giuseppe Fauceglia, il dottore commercialista Salvatore Giordano; modera il dottore commercialista Pierluigi Pisani. La sessione pomeridiana prevedrà invece una Tavola Rotonda, moderata da Fabio Battaglia Dottore Commercialista in Arezzo, in cui le varie Fondazioni dei commercialisti in Italia, tra cui quella di Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna, Piacenza e tante altre, dialogheranno sulle proprie esperienze.

“I lavori della Fondazione partono con i migliori auspici – evidenzia il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – in fede alla missione costitutiva che indica proprio tra i suoi scopi operativi l’aggiornamento tecnico-scientifico e culturale della figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile nonché di altre figure professionali, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla loro formazione professionale nonché la collaborazione con enti pubblici e privati, organismi e associazioni che abbiano scopi analoghi, nella certezza che il dialogo tra istituzioni e addetti ai lavori sia un asset fondamentale per la crescita del territorio”.

“La Fondazione rappresenta una sfida che porteremo avanti nell’interesse della categoria e degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno – dichiara Il presidente Gianvito Morretta – il tutto con rilevanti iniziative sia dal punto di vista formativo e scientifico che dal punto di vista etico e sociale. A breve saranno formalizzate le nomine del comitato scientifico che vedrà illustri esponenti delle professioni economico giuridiche, della magistratura e della Università”.