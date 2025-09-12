REGIONALI IN CAMPANIA. TAJANI (FI): “CANDIDATO CENTRO DESTRA, NON C’E’ FRETTA”

Per conoscere il candidato del centrodestra in CAMPANIA “non c’è grande fretta, bisogna farlo ma si deciderà insieme il candidato del Veneto, il candidato della Puglia”. Prima della Campania “ci sono le elezioni nelle Marche, in Val d’Aosta, in Calabria. Il centrosinistra può stare tranquillo, non ci saranno problemi per individuare il miglior candidato possibile per vincere le elezioni. Noi abbiamo detto che siamo a favore di un candidato civico, non abbiamo chiesto a nessuno di candidarsi. Quando avremo individuato il candidato migliore lo informeremo e gliene parleremo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla Conferenza degli addetti scientifici, spaziali ed esperti agricoli a Napoli

