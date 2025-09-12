GIANPIERO ZINZI (LEGA): “I DATI SUL SUD ITALIA PREMIANO LAVORO DEL GOVERNO”

“Bastano da soli i dati Istat a confermare che il lavoro del Governo e della Lega nel Mezzogiorno hanno reso i nostri territori centrali nell’agenda politica, producendo in questi anni non solo più occupazione ma anche una cultura al lavoro che volevamo tornasse dopo gli anni fallimentari dell’assistenzialismo. Se al Sud vediamo numeri da record con il tasso di occupazione più alto dal 2004 è merito delle politiche che da quando questo Governo si è insediato sono state portate avanti con coraggio e determinazione, penso agli incentivi per le assunzioni e le misure per lasciare più soldi nelle tasche dei nostri lavoratori, specie quelli più fragili”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

“Nulla a che vedere con quelle mancette elettorali che hanno solo creato enormi buchi nei nostri bilanci e che a sinistra vorrebbero riproporre anche in Campania. Ci opporremo al ritorno al reddito di cittadinanza che non ha portato niente di buono e questo – conclude – sarà certamente tra i temi chiave su cui ci impegneremo nei prossimi mesi per dare un futuro nuovo alla nostra Regione in vista delle prossime elezioni regionali“

Share on: WhatsApp