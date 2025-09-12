FRANCO MARI (AVS): “A BATTIPAGLIA PER INCONTRARE LAVORATORI COOPER STANDARD”

“Questa mattina, nello stabilimento Cooper Standard Automotive di Battipaglia ho incontrato le lavoratrici e i lavoratori in sciopero, le rappresentanze sindacali e il direttore generale dell’azienda. Senza mezzi termini, quello che è avvenuto due giorni fa è inaccettabile: nello stabilimento Stellantis di Pomigliano, sulla linea di produzione della Tonale, le guarnizioni prodotte a Battipaglia sono state sostituite con quelle realizzate in Polonia”. Così il deputato di Avs Franco Mari. “Tutto questo – prosegue – dopo che nel mese di giugno erano state date piene rassicurazioni sulle produzioni dello stabilimento di Battipaglia. Per fortuna la solidarietà tra lavoratori ha svelato immediatamente il tentativo, gli operai di Pomigliano hanno avvisato i colleghi di Battipaglia e le maestranze sono scese in sciopero a tempo indeterminato. Il blocco della produzione e delle forniture ci consente di aprire un confronto vero con la Cooper Standard e con la stessa Stellantis. Che non poteva non sapere. Per questo serve un tavolo nazionale e il coinvolgimento diretto del Governo”.

