REGIONALI IN CAMPANIA. TAJANI (FI): “CANDIDATURA FICO? PER MODERATI NON C’E’ PIU’ IL CENTRO SINISTRA”

“Siamo un punto di riferimento anche per chi in passato votava PD perché pensava che fosse una forza riformista. Oggi è una forza legittimamente di sinistra, che guarda sempre più all’estrema sinistra, si contendono voti di estrema sinistra, Avs, M5s, PD e noi guardiamo agli elettori di centro e li invitiamo a scegliere Forza Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, parlando delle elezioni regionali in Campania. “La scelta di Fico – prosegue – è una scelta che conferma che non esiste più il centrosinistra, esiste soltanto la sinistra e la sinistra estrema. Noi ci candidiamo a occupare spazio al centro, spazio che la sinistra ha voluto abbandonare. Siamo il centro del centrodestra, ma anche il centro della vita politica italiana, quindi gli elettori ex socialisti o ex democristiani che avevano in buona fede votato per il Partito Democratico per la sinistra, oggi hanno un punto di riferimento, cioè Forza Italia”.

