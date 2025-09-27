GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “IL REDDITO DI FICO ? UN IMBROGLIO POLITICO”

“Il cosiddetto reddito di dignità lanciato da Fico è un imbroglio politico. Non si può fare, non si può finanziare e costerebbe quasi un miliardo di euro all’anno”.

Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, da Telese, dove è in corso la festa nazionale di Forza Italia, “Libertà”, replica duramente al candidato del Movimento 5 Stelle.

“Siamo di fronte a un vecchio trucco assistenzialista che illude i cittadini senza offrire soluzioni”, sottolinea Librandi, ricordando che “persino Vincenzo De Luca, pur essendo un avversario politico, ha sempre contestato la logica del reddito grillino, riconoscendone il carattere clientelare e dannoso”.

“De Luca ha molti limiti, ma almeno porta un’esperienza di governo che lo rende più ragionevole rispetto a chi come Fico continua a vendere illusioni”, aggiunge.

“Forza Italia non inganna nessuno – conclude Librandi -. Vogliamo trasformare le risorse in lavoro vero e opportunità durature: borse di formazione retribuite, tirocini e apprendistato con incentivi alle imprese, voucher per asili e trasporti, programmi di inclusione attiva. Mentre il M5S vive di slogan, noi costruiamo sviluppo, occupazione e futuro per la Campania.

Fico – conclude Librandi – ‘si na carta conosciuta ‘.

