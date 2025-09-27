REGIONALI IN CAMPANIA. MASTELLA SU QUESTIONE MORALE: “SI PASSA DALLA VITTORIA ALLA SCONFITTA”

Clemente Mastella, proprio a poche ore dall’incontro con il candidato alla Presidenza della Regione Campania per il centro sinistra, Roberto Fico torna a chiedere una maggiore elasticità sulle liste pulite e sul codice etico.

“Quanto alle liste pulite, è giusto evitare scivoloni: chi ha peccato di collusioni con il crimine organizzato o ha sulle spalle macigni pesanti deve accettare di stare fuori. Ma no ad un aspirapolvere che azionato dal moralismo forcaiolo spazzi via amministratori che sono incappati in incidenti di percorso legati all’ufficio. Questo è inaccettabile. Si usi lo stesso metro adoperato con Vendola e Lucano, lì giustamente la logica politica ha prevalso su quella meramente giudiziaria”.

“A monte di tutto – conclude Mastella – poi c’è la precondizione politica del rispetto reciproco tra alleati.

Queste stupide guerre puniche possono portare dalla vittoria alla sconfitta e comunque queste diatribe interne hanno stancato i campani”, conclude Mastella.