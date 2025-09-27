SUD PROTAGONISTA: “REGIONALI IN CAMPANIA, SOSTERREMO EDMONDO CIRIELLI O GIOSY ROMANO”

Il direttivo di Sud Protagonista, presieduto da Salvatore Ronghi e Pietro Funaro, si è riunito, a Napoli, per definire le strategie e le proposte per le prossime elezioni regionali in Campania. Hanno partecipato, da invitati, Maria Muscara’, consigliere regionale Indipendente, ed il rappresentante del “Partito Pensionati per l’Italia”, Gennaro Sannino.

Il direttivo, dopo ampio dibattito, ha escluso “qualsiasi confronto con chi antepone allo sviluppo reale della Regione le politiche assistenzialistiche tanto care al candidato Roberto Fico”. Inoltre, sono stati “stigmatizzati i ritardi del centrodestra nell’avvio del confronto sul programma e sulla individuazione del candidato presidente”. Il direttivo si è detto disponibile a “sostenere il politico Edmondo Cirielli, che rappresenta i valori di destra, fondanti del progetto politico di cui necessita la Campania per uscire dai fallimenti provocari dal centrosinistra, o il civico Giosy Romano, che è portatore di competenze ed esperienza tale da garantire un reale sviluppo socio economico della Regione attraverso il lavoro vero e di qualità, una sanità capace di offrire servizi pubblici per tutti i cittadini, secondo la tradizione delle radici cristiane e della Dottrina Sociale della Chiesa”.

