REGIONALI IN CAMPANIA. VOTO IL 23 NOVEMBRE, DECRETO PER I PRIMI DI SETTEMBRE

De Luca non sposterà la data delle elezioni Regionali in Campania che si terranno il prossimo 23 e 24 Novembre. A confermarlo l’indicazione che nella stessa data si terranno le Regionali anche in Veneto, Puglia ed in Calabria, dopo le improvvise dimissioni del Presidente Occhiuto che saranno formalizzate nella giornata di domani.

Tempi, dunque, che si preannunciano ancora lunghi per l’inizio della vera e propria campagna elettorale: agli inizi di Settembre, è molto probabile, che De Luca firmi il Decreto per la indizione delle elezioni Regionali, mentre partiti e movimento avranno tempo fino alla fine settimana tra il 25 ed il 26 Ottobre, per il deposito delle liste.