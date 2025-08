ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “NO A DE LUCA DI NUOVO CANDIDATO SINDACO A SALERNO”

“In passato ha amministrato bene la città di Salerno ma, oggi, un suo ritorno a Palazzo di Città, a Salerno, sarebbe la bocciatura per il rinnovamento di una nuova classe dirigente.” A dichiararlo è il deputato di Azione Antonio D’Alessio.

L’esponente del partito di Carlo Calenda, in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Ora, affronta anche il delicato tema delle prossime elezioni Regionali in Campania, sottolineando che Azione “farà le sue scelte senza nascondersi dietro ideologismi”. Parole che trovano riscontro anche nella linea che Carlo Calenda sta portando avanti in quasi tutte le Regioni chiamate al voto nel prossimi autunno.

Poi, D’Alessio, interviene anche sul tema della costruzione del nuovo Porto Commerciale di Salerno, evidenziando “come una nuova struttura serva alla crescita del territorio, ma l’intervento non puo’ essere effettuato dove oggi insiste lo scalo commerciale della città di Salerno”