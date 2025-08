AGROPOLI, STOP PRONTO SOCCORSO. L’ATTACCO DEL SINDACO MUTALIPASSI: “PRONTO A TUTTO”

In questi giorni è forte l’amarezza, la delusione, la rabbia che avverto in Città in merito all’ultimo smacco che subiamo a causa della rimozione, all’ingresso del nostro presidio ospedaliero, della scritta “Pronto Soccorso”. Credetemi sono le stesse forti sensazioni che provo anche io, prima come sindaco e poi come cittadino.

È pur vero che questo “episodio” è solo il triste epilogo di quella che era già una situazione di fatto. Ormai da diversi anni infatti il nostro “Pronto Soccorso” è stato declassato ad un punto di primo intervento, come confermato anche dall’ultimo atto aziendale dell’ASL. Lo scrive Roberto Mutalipassi, Sindaco del Comune di Agropoli. Sin dal momento del mio insediamento ho incontrato, più volte, i vertici dell’ASL Salerno e rappresentanti regionali competenti in materia di sanità, manifestando loro lo stato di malessere e la sensazione di abbandono che proviamo tutti per una sanità non rispondente ai bisogni e alle necessità del territorio.

Non mi arrendo e non sono rimasto con le mani in mano: vi anticipo che nei prossimi giorni strutturerò una proposta – che sto costruendo insieme a consulenti di fiducia ed esperti del settore – da sottoporre in tempi brevi a chi di dovere, per una soluzione che sia il frutto di una possibile collaborazione tra pubblico e privato per garantire l’emergenza/urgenza a tutto il territorio.